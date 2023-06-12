Лам: Перед Евро-2012 я общался с Платини про Украину. Он ответил, что ему наплевать на меня и он занимается футболом, а не политикой
Экс-капитан сборной Германии считает, что DBF сегодня выбрал правильного соперника
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-капитан сборной Германии Филипп Лам в преддверии товарищеский матча Германия – Украина вспомнил, как приезжал в нашу страну на Евро-2012 и уже тогда был озабочен политикой тогдашнего президента Виктора Януковича.
"Будучи капитаном сборной, я всегда считал себя представителем всей Германии. Поэтому перед турнирами я имел дело со страной-хозяйкой.
Перед поездкой на Евро-2012 я говорил о политической ситуации в Украине с немецкими журналистами. Тогда молодая демократия очутилась в опасности. То, как Виктор Янукович разобрался с Юлией Тимошенко, казалось мне очень сомнительным. Я призвал Мишеля Платини отстаивать права человека и свободу прессы в Украине. Президент УЕФА ответил, что ему наплевать на меня и он занимается футболом, а не политикой.
Тогда люди задавались вопросом, останется ли Украина демократической страной? Сегодня Украина борется за свободу Европы. Немецкий футбольный союз выбрал правильного соперника на свой тысячный матч. Футбол – хороший способ послать сигнал миру и взаимопониманию. А добиться этого с максимальным эффектом можно как раз за счет международных матчей", - написал Лам.
Напомним, что матч Германия – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени, UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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