  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Лам: Перед Евро-2012 я общался с Платини про Украину. Он ответил, что ему наплевать на меня и он занимается футболом, а не политикой
В тренде

Лам: Перед Евро-2012 я общался с Платини про Украину. Он ответил, что ему наплевать на меня и он занимается футболом, а не политикой

Общие новости
Обновлено
(5 голосов)

Экс-капитан сборной Германии считает, что DBF сегодня выбрал правильного соперника

Лам: Перед Евро-2012 я общался с Платини про Украину. Он ответил, что ему наплевать на меня и он занимается футболом, а не политикой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-капитан сборной Германии Филипп Лам в преддверии товарищеский матча Германия – Украина вспомнил, как приезжал в нашу страну на Евро-2012 и уже тогда был озабочен политикой тогдашнего президента Виктора Януковича.

"Будучи капитаном сборной, я всегда считал себя представителем всей Германии. Поэтому перед турнирами я имел дело со страной-хозяйкой.

Перед поездкой на Евро-2012 я говорил о политической ситуации в Украине с немецкими журналистами. Тогда молодая демократия очутилась в опасности. То, как Виктор Янукович разобрался с Юлией Тимошенко, казалось мне очень сомнительным. Я призвал Мишеля Платини отстаивать права человека и свободу прессы в Украине. Президент УЕФА ответил, что ему наплевать на меня и он занимается футболом, а не политикой.

Тогда люди задавались вопросом, останется ли Украина демократической страной? Сегодня Украина борется за свободу Европы. Немецкий футбольный союз выбрал правильного соперника на свой тысячный матч. Футбол – хороший способ послать сигнал миру и взаимопониманию. А добиться этого с максимальным эффектом можно как раз за счет международных матчей", - написал Лам.

Напомним, что матч Германия – Украина начнется в 19:00 по киевскому времени, UA-Футбол проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

По теме
yellow-arrow
Украинский Leopard 2A6 атакует на Запорожском направлении. ВИДЕО
yellow-arrow
Ветеран ВВС США спел "Ой у лузі червона калина" во время благотворительного сбора - ВИДЕО
yellow-arrow
В Украине День победы над нацизмом будут праздновать 8 мая. Зеленский подписал закон
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Германия Филипп Лам
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
THE GUARDIAN

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде