CNN: В ходе наступления Украина потеряла 16 БМП Bradley, но продолжает освобождать территорию

Украина потеряла 16 американских БМП Bradley из 109, которые получили ВСУ. В то же время Киев продолжает освобождать территории в Донецкой области.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на анализ открытых источников.

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CNN отмечает, что воздушная поддержка является одной из сфер, которых не хватает украинским военным, хотя ожидается, что в будущем Киев получит многоцелевые истребители F-16 от западных союзников.

БМП Bradley среди почти 3600 единиц военной техники, которую Украина потеряла в войне, сообщает Oryx. В то же время сайт сообщает, что задокументирована потеря более 10 600 единиц российской военной техники.

Боевая машина Bradley вмещает около 10 военнослужащих и используется для перевозки личного состава в бою, обеспечивая огневую поддержку. Источник: https://censor.net/ru/n3424215