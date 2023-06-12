  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. CNN: В ходе наступления Украина потеряла 16 БМП Bradley, но продолжает освобождать территорию
В тренде

CNN: В ходе наступления Украина потеряла 16 БМП Bradley, но продолжает освобождать территорию

Общие новости
(1 голосов)

Издание отмечает, что ВСУ не хватает воздушной поддержки

CNN: В ходе наступления Украина потеряла 16 БМП Bradley, но продолжает освобождать территорию

twitter.com/DefenceU

Новина українською

Украина потеряла 16 американских БМП Bradley из 109, которые получили ВСУ. В то же время Киев продолжает освобождать территории в Донецкой области.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на анализ открытых источников.

Читайте такжеСилы обороны Украины деоккупировали еще один населенный пункт в Донецкой области

CNN отмечает, что воздушная поддержка является одной из сфер, которых не хватает украинским военным, хотя ожидается, что в будущем Киев получит многоцелевые истребители F-16 от западных союзников.

БМП Bradley среди почти 3600 единиц военной техники, которую Украина потеряла в войне, сообщает Oryx. В то же время сайт сообщает, что задокументирована потеря более 10 600 единиц российской военной техники.

Боевая машина Bradley вмещает около 10 военнослужащих и используется для перевозки личного состава в бою, обеспечивая огневую поддержку. Источник: https://censor.net/ru/n3424215

По теме
yellow-arrow
Лам: Перед Евро-2012 я общался с Платини про Украину. Он ответил, что ему наплевать на меня и он занимается футболом, а не политикой
yellow-arrow
Украинский Leopard 2A6 атакует на Запорожском направлении. ВИДЕО
yellow-arrow
Ветеран ВВС США спел "Ой у лузі червона калина" во время благотворительного сбора - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде