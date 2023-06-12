CNN: В ходе наступления Украина потеряла 16 БМП Bradley, но продолжает освобождать территорию
Издание отмечает, что ВСУ не хватает воздушной поддержки
twitter.com/DefenceU
Украина потеряла 16 американских БМП Bradley из 109, которые получили ВСУ. В то же время Киев продолжает освобождать территории в Донецкой области.
Об этом сообщает CNN, ссылаясь на анализ открытых источников.
CNN отмечает, что воздушная поддержка является одной из сфер, которых не хватает украинским военным, хотя ожидается, что в будущем Киев получит многоцелевые истребители F-16 от западных союзников.
БМП Bradley среди почти 3600 единиц военной техники, которую Украина потеряла в войне, сообщает Oryx. В то же время сайт сообщает, что задокументирована потеря более 10 600 единиц российской военной техники.
Боевая машина Bradley вмещает около 10 военнослужащих и используется для перевозки личного состава в бою, обеспечивая огневую поддержку. Источник: https://censor.net/ru/n3424215
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