Динамо отправит жителям Херсонщины 10 фур питьевой воды. Две из них уже на месте
fcdynamo.com
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Клуб и фонд приняли решение закупить сотни тысяч литров питьевой воды. Ее загрузили в 10 грузовиков, два из которых сразу выехали на территорию Херсонской области, где в воскресенье первые 40 тысяч литров воды были переданы местным жителям.
В ближайшее время остальные восемь грузовиков с питьевой водой также прибудут к пострадавшим.
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Источник:ФК Динамо
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