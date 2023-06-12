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Динамо отправит жителям Херсонщины 10 фур питьевой воды. Две из них уже на месте

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Динамо отправит жителям Херсонщины 10 фур питьевой воды. Две из них уже на месте

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" и Фонд братьев Суркис направили гуманитарную помощь жителям Херсонщины, которые страдают от последствий теракта, устроенного РФ – подрыва дамбы Каховский ГЭС.

Клуб и фонд приняли решение закупить сотни тысяч литров питьевой воды. Ее загрузили в 10 грузовиков, два из которых сразу выехали на территорию Херсонской области, где в воскресенье первые 40 тысяч литров воды были переданы местным жителям.

В ближайшее время остальные восемь грузовиков с питьевой водой также прибудут к пострадавшим.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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