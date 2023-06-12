Маляр: За неделю ВСУ освободили семь населенных пунктов
Села в Донецком и Таврическом операционных районах
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За прошедшую неделю украинским военным удалось освободить от российских оккупантов семь населенных пунктов.
Об этом сообщила в Telegram-канале замминистра обороны Анны Маляр.
По ее данным, в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах освобождены:
- Лобковое;
- Левадное;
- Новодаровка;
- Нескучное;
- Сторожевое;
- Макаровка;
- Благодатное.
Кроме этого, продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории составляет 90 кВ.км.
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