Маляр: За неделю ВСУ освободили семь населенных пунктов

За прошедшую неделю украинским военным удалось освободить от российских оккупантов семь населенных пунктов.

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Об этом сообщила в Telegram-канале замминистра обороны Анны Маляр.

По ее данным, в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах освобождены:

Лобковое;

Левадное;

Новодаровка;

Нескучное;

Сторожевое;

Макаровка;

Благодатное.

Кроме этого, продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории составляет 90 кВ.км.