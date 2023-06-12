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Маляр: За неделю ВСУ освободили семь населенных пунктов

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Села в Донецком и Таврическом операционных районах

Маляр: За неделю ВСУ освободили семь населенных пунктов

facebook.com/GeneralStaff.ua

Новина українською

За прошедшую неделю украинским военным удалось освободить от российских оккупантов семь населенных пунктов.

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Об этом сообщила в Telegram-канале замминистра обороны Анны Маляр.

По ее данным, в ходе ведения наступательной операции в Донецком и Таврическом операционных районах освобождены:

  • Лобковое;
  • Левадное;
  • Новодаровка;
  • Нескучное;
  • Сторожевое;
  • Макаровка;
  • Благодатное.

Кроме этого, продвижение войск наступательной группировки составило 6,5 км, а площадь взятой под контроль территории составляет 90 кВ.км.

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В статье: война с россией Анна Маляр
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