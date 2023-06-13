ВСУ во время контрнаступления убили российского генерал-майора

Вооруженные силы Украины во время наступательной операции под Великой Новоселкой ликвидировали начальника штаба 35-й общевойсковой армии РФ генерал-майора Сергея Горячева.

Об этом пишут телеграм-каналы российских оккупантов-военкоров.

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Где конкретно убили Горячева неизвестно - сказано лишь, что «он погиб в результате ракетного удара».

Для ВСУ это хорошая новость. Ранее сообщалось, что после полномасштабного вторжения российской армии в Украину нашим защитникам удалось ликвидировать десятерых генералов. Таким образом, экс-командующий военной базой в Таджикистане Горячев стал 11-м.

Напомним, Украина развивает контрнаступление на юге. За последние несколько дней от захватчиков были освобождены 7 сел.