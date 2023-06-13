Россияне нанесли массированный ракетный удар ночью. Во многих областях снова воздушная тревога
Есть попадание в многоэтажку в Кривом Роге
Наслідки влучання в Кривому Розі, фото - Дніпропетровська ОВА
В ночь на вторник, 13 июня, россияне нанесли ракетный удар по территории Украины, применив 14 крылатых ракет Х-101/555. Как сообщает Генштаб ВСУ, предварительно 10 ракет были уничтожены противовоздушной обороной.
Также враг нанес авиационный удар 4 «шахедами», 1 – уничтожен украинскими защитниками.
Сообщается о попадании ракеты в пятиэтажное здание и другие гражданские объекты инфраструктуры в Кривом Роге. К сожалению, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется.
Около 7 часов утра на большинстве территории Украины (кроме областей на западе) в том числе в Киеве снова раздался сигнал воздушной тревоги. Мониторинговые службы сообщают о возможных пусках ракет с востока.
Популярное сейчас
- Киммих: Пропустили от Украины дурацкие голы
- ВСУ во время контрнаступления убили российского генерал-майора
- Цыганков - лучший игрок сборной Украины в матче с Германией по оценке SofaScore. ФОТО
- CNN: В ходе наступления Украина потеряла 16 БМП Bradley, но продолжает освобождать территорию
- Шапаренко сделал патриотическое тату на ноге. ФОТО
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО