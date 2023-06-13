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Россияне нанесли массированный ракетный удар ночью. Во многих областях снова воздушная тревога

Общие новости
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Есть попадание в многоэтажку в Кривом Роге

Россияне нанесли массированный ракетный удар ночью. Во многих областях снова воздушная тревога

Наслідки влучання в Кривому Розі, фото - Дніпропетровська ОВА

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В ночь на вторник, 13 июня, россияне нанесли ракетный удар по территории Украины, применив 14 крылатых ракет Х-101/555. Как сообщает Генштаб ВСУ, предварительно 10 ракет были уничтожены противовоздушной обороной.

Также враг нанес авиационный удар 4 «шахедами», 1 – уничтожен украинскими защитниками.

Сообщается о попадании ракеты в пятиэтажное здание и другие гражданские объекты инфраструктуры в Кривом Роге. К сожалению, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется.

Около 7 часов утра на большинстве территории Украины (кроме областей на западе) в том числе в Киеве снова раздался сигнал воздушной тревоги. Мониторинговые службы сообщают о возможных пусках ракет с востока.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ ракетная атака
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