ВСУ уничтожили 300-й российский вертолет

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в понедельник, 12 июня, украинские воины сбили российский ударный вертолет Ка-52.

Таким образом, число уничтоженных российских вертолетов после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года достигло 300 единиц.

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Также Генштаб сообщает, что за минувшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.

Впрочем, россияне и дальше наносят большее количество авиаударов, чем ВСУ. В частности, за понедельник враг атаковал 31 с помощью авиации. Также совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.