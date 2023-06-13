ВСУ уничтожили 300-й российский вертолет
Украинская авиация и артиллерия нанесли 6 ударов по ЗРК врага
Ілюстративне фото, Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в понедельник, 12 июня, украинские воины сбили российский ударный вертолет Ка-52.
Таким образом, число уничтоженных российских вертолетов после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года достигло 300 единиц.
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Также Генштаб сообщает, что за минувшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за прошедшие сутки поразили 3 пункта управления, 2 зенитно-ракетных комплекса, район сосредоточения личного состава противника и 3 артиллерийских подразделения на огневых позициях.
Впрочем, россияне и дальше наносят большее количество авиаударов, чем ВСУ. В частности, за понедельник враг атаковал 31 с помощью авиации. Также совершил 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
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