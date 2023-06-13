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Снова акцент на артиллерии, плюс почти 500 оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 12 июня

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ВСУ сбили 300-й вертолет

Снова акцент на артиллерии, плюс почти 500 оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 12 июня

фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 13.06.23.

За понедельник, 12 июня, было ликвидировано еще 470 окупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 216 650 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 36 единиц техники, в частности, 20 артиллерийских систем и вертолет. В общей сложности количество сбитых вертолётов достигло отметки 300.

Потери россиян в технике:

  • танков - 3935 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 7642 (+6) ед,
  • артиллерийских систем - 3766 (+20) ед,
  • РСЗО - 601 (+0) ед,
  • средства ПВО - 363 (+1) ед,
  • самолетов - 314 (+0) ед,
  • вертолетов - 300 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3309 (+2),
  • крылатые ракеты – 1183 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6473 (+2) ед,
  • специальная техника – 511 (+1).
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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ
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