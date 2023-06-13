Снова акцент на артиллерии, плюс почти 500 оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 12 июня

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 13.06.23.

За понедельник, 12 июня, было ликвидировано еще 470 окупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 216 650 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 36 единиц техники, в частности, 20 артиллерийских систем и вертолет. В общей сложности количество сбитых вертолётов достигло отметки 300.

Потери россиян в технике: