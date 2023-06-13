Снова акцент на артиллерии, плюс почти 500 оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 12 июня
ВСУ сбили 300-й вертолет
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 13.06.23.
За понедельник, 12 июня, было ликвидировано еще 470 окупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 216 650 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 36 единиц техники, в частности, 20 артиллерийских систем и вертолет. В общей сложности количество сбитых вертолётов достигло отметки 300.
Потери россиян в технике:
- танков - 3935 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 7642 (+6) ед,
- артиллерийских систем - 3766 (+20) ед,
- РСЗО - 601 (+0) ед,
- средства ПВО - 363 (+1) ед,
- самолетов - 314 (+0) ед,
- вертолетов - 300 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3309 (+2),
- крылатые ракеты – 1183 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6473 (+2) ед,
- специальная техника – 511 (+1).
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