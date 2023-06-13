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Враг ударил по многоэтажке в Кривом Роге: есть жертвы и раненые, под завалами могут быть люди

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Враг ударил по многоэтажке в Кривом Роге: есть жертвы и раненые, под завалами могут быть люди

Дніпропетровська ОВА

Новина українською

Оккупанты осуществили удар по Кривому Рогу. Три крылатые ракеты сбило ПвК "Восток", но есть прилеты, как докладывают глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак и мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Повреждены гражданские объекты, разбита пятиэтажка.

Погибло 6 ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Вероятно, до 10 человек находятся под завалами. Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров, сейчас его укрощают спасатели.

Было зафиксировано шесть ракет, пять мест поражений – ликвидация последствий ракетной атаки продолжается.

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Трое пострадавших – на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели. Побиты 6 легковых машин. Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже потушили. Побито и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка. Также повреждения есть в спасательном подразделении.

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В статье: война с россией Владимир Зеленский Александр Вилкул Сергей Лысак
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