Враг ударил по многоэтажке в Кривом Роге: есть жертвы и раненые, под завалами могут быть люди

Оккупанты осуществили удар по Кривому Рогу. Три крылатые ракеты сбило ПвК "Восток", но есть прилеты, как докладывают глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак и мэр Кривого Рога Александр Вилкул. Повреждены гражданские объекты, разбита пятиэтажка.

Погибло 6 ее жителей. 25 человек ранены, из них 19 – в больнице. Вероятно, до 10 человек находятся под завалами. Горят квартиры с первого по пятый этажи. Огонь охватил 700 квадратных метров, сейчас его укрощают спасатели.

Было зафиксировано шесть ракет, пять мест поражений – ликвидация последствий ракетной атаки продолжается.

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Трое пострадавших – на частном предприятии. Их госпитализировали. Вероятно, под завалами разбитого склада есть люди. Их ищут спасатели. Побиты 6 легковых машин. Еще 4 травмированных – на другой локации. Там горели здание и авто. Пожар уже потушили. Побито и автомобильное предприятие. Загорелась грузовая техника. Пламя уже потушили. Разрушена хозяйственная постройка. Также повреждения есть в спасательном подразделении.