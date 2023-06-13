  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В США внимательно следят за контрнаступлением ВСУ – американцы заменят поврежденные машины
В тренде

В США внимательно следят за контрнаступлением ВСУ – американцы заменят поврежденные машины

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

БМП и броневые

В США внимательно следят за контрнаступлением ВСУ – американцы заменят поврежденные машины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

США выделят новый пакет военной помощи Украине на 325 млн долларов. Официально о новых поставках вооружений должны объявить сегодня, 13 июня. Об этом сообщила корреспондент "Голоса Америки" Карла Бабб в Twitter. Это будет уже 40-й пакет помощи, который передадут Украине в рамках специальных полномочий президента США, когда в случае чрезвычайных обстоятельств партнеры могут получать вооружения ускоренными темпами, за несколько дней или даже часов.

Читайте такжеCNN: В ходе наступления Украина потеряла 16 БМП Bradley, но продолжает освобождать территорию

Сообщается о колесных боевых бронированных машинах Stryker и БМП Bradley, "которые должны заменить поврежденные и утраченные" в боях. Украина также получит дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркнул, что "руководство США сосредоточено на том, чтобы постоянно быть в курсе того, насколько президент Зеленский и его армия имеют все инструменты, возможности и подготовку, которые им необходимы для достижения успеха". В преддверии саммита НАТО, как подчеркнул Кирби", "США продолжают держать двери Альянса открытыми для Украины, но "решение о приеме в НАТО должно приниматься всем Альянсом и соответствующей страной".

К концу понедельника, по сообщениям агентства Reuters, Украина заявила об освобождении семи сел на юго-востоке, что по оценке разных экспертов, является признаком самого быстрого наступления ВСУ за последние семь месяцев.

По теме
yellow-arrow
"Плешивая гнида Пу". Зозуля жестко отреагировал на ракетную атаку россиян по Кривому Рогу
yellow-arrow
В Воздушных силах рассказали, какой процент ракет и дронов удалось сбить во время ночной атаки РФ
yellow-arrow
СБУ допросила сотрудника ФСБ, который был пулеметчиком в заградотряде - ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией Джон Кирби Stryker Bradley
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
golosameriki.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде