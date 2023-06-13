В США внимательно следят за контрнаступлением ВСУ – американцы заменят поврежденные машины

США выделят новый пакет военной помощи Украине на 325 млн долларов. Официально о новых поставках вооружений должны объявить сегодня, 13 июня. Об этом сообщила корреспондент "Голоса Америки" Карла Бабб в Twitter. Это будет уже 40-й пакет помощи, который передадут Украине в рамках специальных полномочий президента США, когда в случае чрезвычайных обстоятельств партнеры могут получать вооружения ускоренными темпами, за несколько дней или даже часов.

Сообщается о колесных боевых бронированных машинах Stryker и БМП Bradley, "которые должны заменить поврежденные и утраченные" в боях. Украина также получит дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

#BREAKING US is providing up to $325 million in more military aid for #Ukraine, a defense official tells VOA, in a package expected to be announced tomorrow.



PDA 40 to include:

*#Strykers & #Bradleys that can replace those damaged & destroyed

*Munitions for NASAMS & #HIMARS — Carla Babb (@CarlaBabbVOA) June 12, 2023

Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркнул, что "руководство США сосредоточено на том, чтобы постоянно быть в курсе того, насколько президент Зеленский и его армия имеют все инструменты, возможности и подготовку, которые им необходимы для достижения успеха". В преддверии саммита НАТО, как подчеркнул Кирби", "США продолжают держать двери Альянса открытыми для Украины, но "решение о приеме в НАТО должно приниматься всем Альянсом и соответствующей страной".

К концу понедельника, по сообщениям агентства Reuters, Украина заявила об освобождении семи сел на юго-востоке, что по оценке разных экспертов, является признаком самого быстрого наступления ВСУ за последние семь месяцев.