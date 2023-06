В США внимательно следят за контрнаступлением ВСУ – американцы заменят поврежденные машины

США выделят новый пакет военной помощи Украине на 325 млн долларов. Официально о новых поставках вооружений должны объявить сегодня, 13 июня. Об этом сообщила корреспондент "Голоса Америки" Карла Бабб в Twitter. Это будет уже 40-й пакет помощи, который передадут Украине в рамках специальных полномочий президента США, когда в случае чрезвычайных обстоятельств партнеры могут получать вооружения ускоренными темпами, за несколько дней или даже часов.

Сообщается о колесных боевых бронированных машинах Stryker и БМП Bradley, "которые должны заменить поврежденные и утраченные" в боях. Украина также получит дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS.

#BREAKING US is providing up to $325 million in more military aid for #Ukraine, a defense official tells VOA, in a package expected to be announced tomorrow.



PDA 40 to include:

*#Strykers & #Bradleys that can replace those damaged & destroyed

*Munitions for NASAMS & #HIMARS