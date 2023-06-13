В США внимательно следят за контрнаступлением ВСУ – американцы заменят поврежденные машины
БМП и броневые
Getty Images / Global Images Ukraine
США выделят новый пакет военной помощи Украине на 325 млн долларов. Официально о новых поставках вооружений должны объявить сегодня, 13 июня. Об этом сообщила корреспондент "Голоса Америки" Карла Бабб в Twitter. Это будет уже 40-й пакет помощи, который передадут Украине в рамках специальных полномочий президента США, когда в случае чрезвычайных обстоятельств партнеры могут получать вооружения ускоренными темпами, за несколько дней или даже часов.
Сообщается о колесных боевых бронированных машинах Stryker и БМП Bradley, "которые должны заменить поврежденные и утраченные" в боях. Украина также получит дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS.
#BREAKING US is providing up to $325 million in more military aid for #Ukraine, a defense official tells VOA, in a package expected to be announced tomorrow.— Carla Babb (@CarlaBabbVOA) June 12, 2023
PDA 40 to include:
*#Strykers & #Bradleys that can replace those damaged & destroyed
*Munitions for NASAMS & #HIMARS
Координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркнул, что "руководство США сосредоточено на том, чтобы постоянно быть в курсе того, насколько президент Зеленский и его армия имеют все инструменты, возможности и подготовку, которые им необходимы для достижения успеха". В преддверии саммита НАТО, как подчеркнул Кирби", "США продолжают держать двери Альянса открытыми для Украины, но "решение о приеме в НАТО должно приниматься всем Альянсом и соответствующей страной".
К концу понедельника, по сообщениям агентства Reuters, Украина заявила об освобождении семи сел на юго-востоке, что по оценке разных экспертов, является признаком самого быстрого наступления ВСУ за последние семь месяцев.
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