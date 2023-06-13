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СБУ допросила сотрудника ФСБ, который был пулеметчиком в заградотряде - ВИДЕО

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Признался, что имел приказ стрелять по своим

СБУ допросила сотрудника ФСБ, который был пулеметчиком в заградотряде - ВИДЕО

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Служба безопасности Украины распространила видео с допросом российских пленных, подтверждающих, что оккупанты используют так называемые заградительные отряды против своих солдат.

На видео плененный пехотинец (который судя по всему был завербован в тюрьме) говорит, что сзади стоят заградительные отряды и им нельзя отступать, так как расстреливают всех убегающих. Он отмечает, что потому и попал в плен, потому что не побежал, чтобы свои не расстреляли.

После этого следует фрагмент с допросом пленного сотрудника ФСБ, который в российской армии был пулеметчиком отдельной роты комендатуры ФСБ. Он попал в плен после того, как получил ранения после обстрела, и свои же его оставили.

На вопрос, какую функцию выполнял на позициях, он ответил: «Стреляли на второй линии и не давали отступать шторму-z (наемники, завербованные в тюрьмах – прим.). Приказ был при их отступлении бить на поражение». На уточняющий вопрос, выполнял ли он роль заградительного отряда, пленник ответил утвердительно.

Заметим, что накануне в сети распространилось видео с дрона, на котором видно, как российские военные расстреливают своих же бегущих с позиции солдат.

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В статье: война с россией
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Источник:
СБУ

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