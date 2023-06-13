СБУ допросила сотрудника ФСБ, который был пулеметчиком в заградотряде - ВИДЕО
Признался, что имел приказ стрелять по своим
Служба безопасности Украины распространила видео с допросом российских пленных, подтверждающих, что оккупанты используют так называемые заградительные отряды против своих солдат.
На видео плененный пехотинец (который судя по всему был завербован в тюрьме) говорит, что сзади стоят заградительные отряды и им нельзя отступать, так как расстреливают всех убегающих. Он отмечает, что потому и попал в плен, потому что не побежал, чтобы свои не расстреляли.
После этого следует фрагмент с допросом пленного сотрудника ФСБ, который в российской армии был пулеметчиком отдельной роты комендатуры ФСБ. Он попал в плен после того, как получил ранения после обстрела, и свои же его оставили.
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На вопрос, какую функцию выполнял на позициях, он ответил: «Стреляли на второй линии и не давали отступать шторму-z (наемники, завербованные в тюрьмах – прим.). Приказ был при их отступлении бить на поражение». На уточняющий вопрос, выполнял ли он роль заградительного отряда, пленник ответил утвердительно.
СБУ допитала співробітника фсб, який керував загороджувальним загоном рашистів— СБ України (@ServiceSsu) June 12, 2023
https://t.co/uT2cAbkrUJ pic.twitter.com/kd2ByC0VCB
Заметим, что накануне в сети распространилось видео с дрона, на котором видно, как российские военные расстреливают своих же бегущих с позиции солдат.
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