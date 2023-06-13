В российском городе Краснодар произошел мощный пожар на нефтебазе
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россми
Во вторник, 13 июня, загорелась нефтебаза возле Яблоновского моста в российском городе Краснодар. По словам очевидцев, дым видели за несколько километров, на место выехали сотрудники МЧС РФ.
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Сигнал о возгорании поступил диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 6:22 по московскому времени. Предварительная площадь возгорания – 20 "квадратов", оно было локализовано. Пожар тушили более 130 человек личного состава и 26 единиц техники.
По информации российских источников, горела колонна для переработки дизельного топлива. Данных о погибших и пострадавших нет.
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