В российском городе Краснодар произошел мощный пожар на нефтебазе

Во вторник, 13 июня, загорелась нефтебаза возле Яблоновского моста в российском городе Краснодар. По словам очевидцев, дым видели за несколько километров, на место выехали сотрудники МЧС РФ.

Сигнал о возгорании поступил диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 6:22 по московскому времени. Предварительная площадь возгорания – 20 "квадратов", оно было локализовано. Пожар тушили более 130 человек личного состава и 26 единиц техники.

По информации российских источников, горела колонна для переработки дизельного топлива. Данных о погибших и пострадавших нет.