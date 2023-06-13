  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В российском городе Краснодар произошел мощный пожар на нефтебазе
В тренде

В российском городе Краснодар произошел мощный пожар на нефтебазе

Общие новости
(3 голосов)

Есть кадры

В российском городе Краснодар произошел мощный пожар на нефтебазе

россми

Новина українською

Во вторник, 13 июня, загорелась нефтебаза возле Яблоновского моста в российском городе Краснодар. По словам очевидцев, дым видели за несколько километров, на место выехали сотрудники МЧС РФ.

Читайте также"Не ПВО". В Мелитополе к россиянам пожаловала бавовна, также взрывы слышали еще в одном городе

Сигнал о возгорании поступил диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 6:22 по московскому времени. Предварительная площадь возгорания – 20 "квадратов", оно было локализовано. Пожар тушили более 130 человек личного состава и 26 единиц техники.

По информации российских источников, горела колонна для переработки дизельного топлива. Данных о погибших и пострадавших нет.

По теме
yellow-arrow
Министр обороны Германии заявил, что заменить каждый подбитый танк – нереально, но предложил решение
yellow-arrow
Макрон: Мы хотим, чтобы контрнаступление было победным, чтобы потом начать фазу переговоров при надлежащих условиях
yellow-arrow
Президент Украины: Бои жесткие, но наше движение есть. Потери у врага именно такие, как нам нужно
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде