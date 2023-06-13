В Воздушных силах рассказали, какой процент ракет и дронов удалось сбить во время ночной атаки РФ
Очередной терроризм государства-оккупанта против мирного населения Украины
Zelenskiy Official
Ночью 13 июня враг нанес удар со стратегической авиации – восьми бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия, а также несколькими ударными дронами с южного направления. Всего выпущено 14 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 и до четырех БпЛА "Shahed-136/131".
Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил уничтожено 10 крылатых ракет и один ударный дрон. В г. Кривой Рог – попадание ракет в жилой сектор, в частности, пятиэтажный дом.
Под утро россияне совершили повторную атаку с Каспийского моря тремя Ту-95мс. По предварительным данным на этот раз в Украину долетела только одна крылатая ракета, которая была уничтожена украинской ПВО.
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