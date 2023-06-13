Президент Украины: Бои жесткие, но наше движение есть. Потери у врага именно такие, как нам нужно

12 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку. Ключевые доклады были от командующих важнейших и самых горячих оперативных направлений: "Хортица" и "Таврия".

"Бои жесткие, но наше движение есть, и это очень важно. Потери у врага именно такие, как нам нужно. И хотя погода в эти дни неблагоприятная – дожди нашу задачу усложняют, – но все равно мощность наших воинов дает результат. И я благодарю за это каждого, кто сейчас в бою, каждого, кто поддерживает наши боевые бригады на соответствующих направлениях".

"Генералы Сырский и Тарнавский доложили сегодня об успехах, которые уже есть, о том, в каких точках фронта нуждаемся в усилении и какими действиями можем сломать больше российских позиций. Спасибо нашим ребятам за каждый украинский флаг, который сейчас возвращается на законное место в селах на только что деоккупированной территории. Спасибо и за весомое пополнение нашего обменного фонда".

"Был доклад Главкома по общей ситуации, МВД и СБУ – по стабилизационным мероприятиям на деоккупированных территориях. Очень активно работаем с поставками необходимого оружия, снарядов. Был и доклад разведки – о вариантах действий врага. Наше оперативное доминирование сохраняем и усиливаем. Отдельно благодарен за Бахмут – увеличиваем наш контроль на этом направлении".