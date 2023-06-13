Министр обороны Германии заявил, что заменить каждый подбитый танк – нереально, но предложил решение

На фоне последних сообщений об уничтоженных танках "Leopard 2", министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала RTL Direkt объявил о дальнейшей военной помощи Украине.

"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас вышел из строя. Но что мы сделаем, так это продолжим поставлять отремонтированные танки Leopard 1 A5, начиная с июля. И до конца года их будет более 100. К сожалению, частью природы войны является то, что оружие и танки уничтожаются, а люди гибнут. Вот почему наша поддержка Украины является такой важной".