Министр обороны Германии заявил, что заменить каждый подбитый танк – нереально, но предложил решение
К сожалению, частью природы войны является то, что оружие и танки уничтожаются, а люди гибнут
Getty Images / Global Images Ukraine
На фоне последних сообщений об уничтоженных танках "Leopard 2", министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала RTL Direkt объявил о дальнейшей военной помощи Украине.
"Мы не сможем заменить каждый танк, который сейчас вышел из строя. Но что мы сделаем, так это продолжим поставлять отремонтированные танки Leopard 1 A5, начиная с июля. И до конца года их будет более 100. К сожалению, частью природы войны является то, что оружие и танки уничтожаются, а люди гибнут. Вот почему наша поддержка Украины является такой важной".
Как сообщалось ранее, учитывая первые потери в ходе контрнаступления, заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник просит предоставить больше танков немецкого производства.
Популярное сейчас
- Арбитры матча Германия - Украина передали свой гонорар украинскому народу
- Замены Реброва дали шанс потасованной обойме Флика. Обзор спарринга Германия – Украина
- Россияне нанесли массированный ракетный удар ночью. Во многих областях снова воздушная тревога
- Блиндажи в полный рост и куча БК. Воины ВСУ показали ВИДЕО с захваченной позиции россиян
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО