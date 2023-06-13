Донецкая область: ВСУ показали кадры освобождения Макаровки, идет зачистка окрестностей Благодатного

35-я бригада морской пехоты показала освобождение Макаровки в Донецкой области. Сейчас там продолжаются стабилизационные действия.

"Населенный пункт Макаровка Донецкой области освобожден. Одесские морские пехотинцы продолжают гнать оккупантов с украинской земли. На этот раз военные находились в авангарде освобождения села Макаровка Донецкой области. Как результат, часть личного состава врага была уничтожена, часть взята в плен, часть сбежала".

ВСУ продолжают зачистку окрестностей Благодатного в Донецкой области. В селе размещалось около 150 захватчиков, они имели там большой склад оружия. Несколько дней назад воины 68-й отдельной егерской бригады вместе с другими подразделениями Сил обороны Украины выбили россиян из населенного пункта. Бойцы ВСУ выискивают остатки захватчиков по посадкам и ликвидируют оккупантов. Об этом сообщает проект "Украинский свидетель", журналисты которого заехали в Благодатное одними из первых.