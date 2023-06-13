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В Минобороны и ВСУ сообщили о продвижении на разных направлениях фронта

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Успехи есть на Бердянском направлении

В Минобороны и ВСУ сообщили о продвижении на разных направлениях фронта

Zelenskiy Official

Новина українською

В ходе ведения наступательной операции наши войска в течение минувших суток продвинулись на: Бахмутском направлении в районе Берховского водохранилища на 250 м; Торецком направлении – на 200 м; Бердянском направлении – от 0,5 до 1 км, площадь территории, взятой под контроль, составила до 3 квадратных километров, сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Враг делает все, чтобы удержать захваченные им позиции. Активно применяет штурмовую и армейскую авиацию, ведет интенсивный артиллерийский огонь. Наши войска во время наступления сталкиваются со сплошными минными полями, которые соединены с противотанковыми рвами. Все это сочетается с постоянными контратаками вражеских подразделений на бронетехнике и массовым применением ПТУРов и дронов-камикадзе".

Сейчас продолжаются бои в районах: Малая Токмачка, Новоданиловка, вблизи Макаровки на Ореховском направлении; Марьинка; Ягодное на Бахмутском; Веселое на Лиманском.

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Министерство обороны Великобритании отметило, что Россия потеряла по одному солдату на каждые 48 см продвижения в Бахмуте. Командующий Сухопутных войск ВСУ Сирский отметил, что Силы обороны продолжают оборонительную операцию на Бахмутском направлении. Наши воины продвигаются вперед, враг теряет позиции на флангах.

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В статье: война с россией Анна Маляр Бахмут Александр Сырский
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Источник:
t.me/annamaliar

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