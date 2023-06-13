У США есть планы по передаче Украине танковых снарядов с обедненным ураном – WSJ

Администрация президента США Джо Байдена планирует одобрить передачу Украине снарядов с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом изданию The Wall Street Journal рассказал высокопоставленный чиновник из президентской администрации.

Такое решение приняли после внутренних дискуссий в Белом доме о том, чем оснастить обещанный Украине 31 танк Abrams.

Некоторые чиновники говорят, что не существует серьезных препятствий для предоставления Вооруженным Силам таких снарядов, но некоторые представители Белого дома при этом выразили обеспокоенность, что из-за передачи снарядов американцев раскритикуют, поскольку это оружие представляет опасность для здоровья людей и окружающей среды.

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В то же время у Байдена продолжается обсуждение о возможности передачи Украине кассетных боеприпасов.

В марте снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 Украине пообещала Великобритания. Это вызвало волну российских фейков об "оружии с ядерным компонентом", а путин пригрозил "реагировать соответствующим образом".

Британская армия на протяжении десятилетий использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах и это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием. Обедненный уран отличается высокой плотностью и твердостью, именно поэтому его используют при производстве боеприпасов, преимущественно сердечников для бронебойных снарядов. Этот компонент также используют в броне, в частности в американских танках M1 Abrams, в медицинской промышленности (контейнеры для радиоактивных веществ) и авиационной промышленности.