В Кривом Роге увеличилось кол-во жертв из-за попадания ракеты в 5-этажку. В городе объявили День траура

В ночь с 12 на 13 июня российские оккупанты совершили удар по Кривому Рогу, попали в пятиэтажку.

По состоянию на 13:00 по киевскому времени, как сообщает глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, десять человек погибли, один человек находится под завалами, 28 раненых, из них 12 – в больницах города в среднем, тяжелом и очень тяжелом состоянии. Спасательная операция продолжается.

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Пять человек достали из-под завалов продуктового склада, где еще проводятся поисково-спасательные работы. Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен День траура.