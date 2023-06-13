Силы специальных операций ВСУ показали, как уничтожают россиян с помощью дронов – ВИДЕО
Укрытия не помогли – враг был ликвидирован
Скріншот відео
Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео боевой работы операторов БПЛА учебно-тренировочного центра Сил специальных операций.
Указывается, что россияне штурмом пытались взять позиции Сил обороны на южном направлении. Атаку российских военных отразили воины ССО вместе с пехотинцами. Затем противник совершил вторую попытку штурма. Но ее тоже успешно отбили.
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«В ходе боя чрезвычайную эффективность продемонстрировали операторы FPV-дронов ССО Украины. Несмотря на попытки вражеских бойцов спрятаться в укрытиях, многие из них были уничтожены ударами беспилотников», говорится в сообщении службы связей с общественностью Командования Сил специальных операций ВС Украины
Заметим, что по данным Генштаба на утро, 13 июня, ВСУ ликвидировали уже более 216 тысяч российских окупантов с момента полномасштабного вторжения.
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