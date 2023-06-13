  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Маршрут поставок, увеличение объемов и собственное производство. Разведка Британии – о ставке РФ на иранские БПЛА
В тренде

Маршрут поставок, увеличение объемов и собственное производство. Разведка Британии – о ставке РФ на иранские БПЛА

Общие новости
(1 голосов)

Россия инвестирует в дроны

Маршрут поставок, увеличение объемов и собственное производство. Разведка Британии – о ставке РФ на иранские БПЛА

mil.in.ua

Новина українською

В течение последних месяцев Россия, по версии британской разведки, работала над тем, чтобы обеспечить долгосрочные поставки беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия в больших объемах. Поставляя это оружие, Иран продолжает нарушать Резолюцию Совета Безопасности ООН.

Россия, вероятно, перешла от получения небольших поставок иранских БПЛА воздушным транспортом к крупным партиям, доставляемым кораблями из Ирана через Каспийское море. Этот "Международный транзитный коридор Север-Юг" приобрел гораздо большее значение после вторжения. Он позволяет России получить доступ к азиатским рынкам – в том числе для передачи вооружений – способом, который, как она надеется, является менее уязвимым к международным санкциям.

Читайте такжеБританская разведка: РФ провела учения по маскировке Крымского моста – создала дымовую завесу

Россия также работает над тем, чтобы начать внутреннее производство БПЛА, почти наверняка с помощью Ирана. Россия инвестирует в дроны, потому что они предоставляют ей относительно дешевый ударный потенциал большой дальности в то время, когда она потратила значительную часть своих запасов крылатых ракет в Украине.

По теме
yellow-arrow
УПЦ МП отказалась подписать документы о передаче имущества Лавры
yellow-arrow
Сгорел на работе. ВИДЕО, как украинские артиллеристы уничтожили российский Солнцепек
yellow-arrow
"Olympics и FIFA, а как вам спится?" Кривбасс отреагировал на обстрел Кривого Рога
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии Shahed-136 дрон БПЛА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде