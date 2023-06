Маршрут поставок, увеличение объемов и собственное производство. Разведка Британии – о ставке РФ на иранские БПЛА

В течение последних месяцев Россия, по версии британской разведки, работала над тем, чтобы обеспечить долгосрочные поставки беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия в больших объемах. Поставляя это оружие, Иран продолжает нарушать Резолюцию Совета Безопасности ООН.

Россия, вероятно, перешла от получения небольших поставок иранских БПЛА воздушным транспортом к крупным партиям, доставляемым кораблями из Ирана через Каспийское море. Этот "Международный транзитный коридор Север-Юг" приобрел гораздо большее значение после вторжения. Он позволяет России получить доступ к азиатским рынкам – в том числе для передачи вооружений – способом, который, как она надеется, является менее уязвимым к международным санкциям.

Россия также работает над тем, чтобы начать внутреннее производство БПЛА, почти наверняка с помощью Ирана. Россия инвестирует в дроны, потому что они предоставляют ей относительно дешевый ударный потенциал большой дальности в то время, когда она потратила значительную часть своих запасов крылатых ракет в Украине.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 June 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/dDR5977XM6



???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/d4tdVmJ9fI