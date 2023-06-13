"Olympics и FIFA, а как вам спится?" Кривбасс отреагировал на обстрел Кривого Рога

Пресс-служба "Кривбасса" отреагировала на террористический акт россиян против Украины. В ночь на 13 июня оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Кривому Рогу, в том числе попали по пятиэтажному жилому дому.

"13/06/2023. Сегодня родной Кривой Рог пылал так, как вы будете пылать в аду, проклятые русские ублюдки. Эй, Международный олимпийский комитет и FIFA, а как вам спится?", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки 11 человек погибли. В городе 14 июня объявлено днем траура.