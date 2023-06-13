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"Olympics и FIFA, а как вам спится?" Кривбасс отреагировал на обстрел Кривого Рога

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Реакция криворожского клуба

"Olympics и FIFA, а как вам спится?" Кривбасс отреагировал на обстрел Кривого Рога

Дніпропетровська ОВА

Новина українською

Пресс-служба "Кривбасса" отреагировала на террористический акт россиян против Украины. В ночь на 13 июня оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Кривому Рогу, в том числе попали по пятиэтажному жилому дому.

"13/06/2023. Сегодня родной Кривой Рог пылал так, как вы будете пылать в аду, проклятые русские ублюдки.

Эй, Международный олимпийский комитет и FIFA, а как вам спится?", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки 11 человек погибли. В городе 14 июня объявлено днем траура.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) война с россией
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Источник:
fckryvbas.com

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