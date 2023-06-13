Сгорел на работе. ВИДЕО, как украинские артиллеристы уничтожили российский Солнцепек
Спартан обнаружил, Магура уничтожила
Официальный телеграмм-канал Гвардии наступления опубликовал видео, на котором действовавшие на Запорожском направлении аэроразведчики-бойцы бригады "Спартан" и артиллеристы 47 мехбригады "Магура" уничтожили вражескую систему ТОС-1А "Солнцепек".
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Тяжелая огнеметная система залпового огня Солнцепек калибра 220 мм ведет огонь зажигательными и термобарическими боеприпасами. Россияне активно используют эти системы при штурме укрепленных украинских позиций, в том числе и по городам. Это уже по меньшей мере шестая уничтоженная в Украине система, что было "документально подтверждено".
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