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УПЦ МП отказалась подписать документы о передаче имущества Лавры

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Это и другие препятствия будут вовлечены в судебное дело.

УПЦ МП отказалась подписать документы о передаче имущества Лавры

фото - УНІАН

Новина українською

Украинская православная церковь Московского патриархата не подписала в установленный срок акт приемки-передачи государственного имущества Киево-Печерской Лавры.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

"Заповедник направил УПЦ Акт приема-передачи государственного имущества, который они должны были подписать в течение 3 рабочих дней со дня получения, а также требование относительно передачи в распоряжение Заповедника ключей от замков и дверей ко всем 79 объектам государственного имущества, указанным в Акте. Должны констатировать, что срок завершился и УПЦ до сих пор этого не сделала", - написал Ткаченко.

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Он пообещал, что это и другие препятствия будут вовлечены в судебное дело.

В начале июля Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" ожидает решения Хозяйственного суда г. Киева. Суд должен обязать УПЦ устранить препятствия в пользовании имуществом Лавры.

"Отчет Комиссии МКИП по приемке-передаче имущества и требования Заповедника будут доказательствами многочисленных нарушений, допущенных УПЦ, а также совершение представителями УПЦ препятствий в пользовании имуществом Заповедника в судебном заседании для вынесения соответствующего решения", - добавил Ткаченко.

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