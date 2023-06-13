Украина подала запрос Австралии по состоянию списанных истребителей F/A-18 Hornet
Украина рассматривает разные возможности в вопросе передачи истребителей
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Украина подала в Австралию запрос о состоянии десятков снятых с эксплуатации истребителей F-18. Речь идет о 41 единице.
Об этом заявил посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко.
По его словам, был сделан первоначальный запрос о состоянии примерно 41 самолета, хранящегося на авиабазе к северу от Сиднея. И Украина рассматривает потенциальную передачу этих самолетов, которые могли бы значительно усилить свои воздушные силы.
"Был запрос на информацию (о состоянии F-18-ред.). Украина рассматривает разные возможности в вопросе передачи истребителей, включая эту", - заявил Мирошниченко.
Напомним, что несколько западных стран уже проявили заинтересованность в снабжении Украины F-16, но интерес Украины к австралийским самолетам F-18 стал лишь недавно обсуждаться в публичном пространстве.
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