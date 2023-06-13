"Проблема есть", - Путин впервые отреагировал на события на Белгородщине
Заявил, что РФ следует укреплять границу
фото из свободных источников
Российский диктатор Владимир Путин, до этого никак не комментировавший операции РДК и Легиона "Свобода России" на территории Белгородской области, признал, что "проблема есть".
Заявление Путина передает российское агентство "РИА Новости".
"Проблема есть, связанная с желанием отвлечь силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений по тем направлениям, которые считаются важнейшими и критическими с точки зрения возможного наступления Вооруженных сил Украины", - сказал он.
Путин заявил, что РФ следует укреплять границу. По его словам, этот процесс уже идет и "достаточно быстро".
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