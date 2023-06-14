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"Реализуем наши планы", - Залужный провел телефонный разговор с генералом Милли

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На востоке и юге Украины продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера

"Реализуем наши планы", - Залужный провел телефонный разговор с генералом Милли

Залужный Telegram

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли, в которой рассказал о событиях на фронте.

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Об этом Залужный сообщил в Telegram.

По словам главнокомандующего, на востоке и юге Украины продолжаются тяжелые бои "оборонительного и наступательного характера". Силы обороны имеют "определенные успехи", "реализуют планы" и "движутся вперед".

Также, накануне заседания "Рамштайн", Залужный отметил, что украинская армия нуждается в усилении противовоздушной обороны, артиллерии и возможностей для контрбатарейной борьбы.

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В статье: война с россией Валерий Залужный Марк Милли
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