"Реализуем наши планы", - Залужный провел телефонный разговор с генералом Милли
На востоке и юге Украины продолжаются тяжелые бои оборонительного и наступательного характера
Залужный Telegram
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марку Милли, в которой рассказал о событиях на фронте.
Об этом Залужный сообщил в Telegram.
По словам главнокомандующего, на востоке и юге Украины продолжаются тяжелые бои "оборонительного и наступательного характера". Силы обороны имеют "определенные успехи", "реализуют планы" и "движутся вперед".
Также, накануне заседания "Рамштайн", Залужный отметил, что украинская армия нуждается в усилении противовоздушной обороны, артиллерии и возможностей для контрбатарейной борьбы.
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