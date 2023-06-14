РФ ударила Калибрами по Одессе – есть жертвы. Известно, сколько ракет направил враг, и сколько удалось сбить
Очередной ночной акт терроризма
ОК Південь
По Одессе враг направил ракетный удар "Калибрами" (4) из акватории Черного моря. В результате воздушного боя и взрывной волной повреждены бизнес-центр, учебное заведение, жилой комплекс, заведения питания и магазины в центре города.
Предварительно, 6 человек получили ранения. Попаданием ракеты в складское помещение одной из торговых сетей враг сделал разрушения в 1000 квадратных метров и пожар на площади 400 квадратов. 3 сотрудника склада погибли, 7 получили ранения. Продолжается разбор завалов, под ними могут быть люди.
Три ракеты удалось сбить, и именно одна попала в гражданский объект. С восточного побережья Азовского моря рашисты атаковали 10-ю иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" на юго-восточном направлении. Девять сбила украинская ПВО. Из Ростовской области оккупанты нанесли удар шестью крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22 с четырех дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Удар нанесен по Донецкой области. Последствия уточняются. В сумме силами и средствами Воздушных Сил и ПВО во время этой ночной атаки уничтожено 12 воздушных целей.
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