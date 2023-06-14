Выжигая артиллерию противника. Генштаб – о потерях россиян за 13 июня
+680
ДПСУ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.06.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 217330 (+680) человек ликвидировано,
- танков – 3943 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 7653 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 3783 (+17) ед,
- РСЗО – 603 (+2) ед,
- средства ПВО – 364 (+1) ед,
- самолетов – 314 (+0) ед,
- вертолетов – 300 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3324 (+15),
- крылатые ракеты – 1196 (+13),
- корабли / катера – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6482 (+9) ед,
- специальная техника – 516 (+5).
Данные уточняются.
Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Также нашими защитниками было уничтожено 2 вражеских БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения вражеского личного состава, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс, 7 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства противовоздушной обороны и станцию радиоэлектронной борьбы противника.
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