Великобритания объявила о новом пакете помощи – известно, на что именно пойдут средства

Великобритания вместе со странами-партнерами объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на сумму 92 млн фунтов стерлингов (116 млн долларов). Он направлен на усиление украинской ПВО. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

Оборудование закупят через Международный фонд для Украины (IFU) и передадут в ближайшие месяцы. В пакет будут включены радары для защиты от российских неизбирательных ударов, пушки и значительное количество боеприпасов.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что оборудование повысит способность Украины защищать критически важную инфраструктуру, гражданское население и военных на передовой.

При этом Великобритания вместе с партнерами также внесла в Международный фонд для Украины еще 250 миллионов фунтов стерлингов. Эти деньги также направят на закупку необходимого оборудования. Международный фонд для Украины (IFU) использует финансовые взносы международных партнеров для закупки приоритетной военной помощи для Украины. Благодаря взносам Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Дании, Швеции, Исландии и Литвы через фонд было собрано более 520 миллионов фунтов стерлингов (607,8 миллиона евро).