На войне против РФ погиб футболист любительского клуба
Россия продолжает убивать украинцев
Фото: fc_kudrivka
На войне с Россией погиб украинский футболист ФК "Кудровка" Вячеслав Савицкий. О трагическом известии сообщил клуб у себя в Instagram.
Это произошло 8 июня 2023 года в Луганской области, вблизи поселка Белогоровка. Ему было 25 лет.
"Целая жизнь впереди, если бы российские оккупанты не напали на Украину, а он мужественно не пошел защищать родину.
Скромный, тихий, но целеустремленный и боевой парень, который всегда был готов прийти на помощь.
Футбольный клуб "Кудровка" соболезнует родителям, родным и всем кто знал Вячеслава. Вечная память и слава Герою!", - говорится в сообщении клуба.
К слову, "Кудровка" - аматорский клуб из одноименного села Корюковского района Черниговской области.
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