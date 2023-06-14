На войне против РФ погиб футболист любительского клуба

На войне с Россией погиб украинский футболист ФК "Кудровка" Вячеслав Савицкий. О трагическом известии сообщил клуб у себя в Instagram.

Это произошло 8 июня 2023 года в Луганской области, вблизи поселка Белогоровка. Ему было 25 лет.

"Целая жизнь впереди, если бы российские оккупанты не напали на Украину, а он мужественно не пошел защищать родину. Скромный, тихий, но целеустремленный и боевой парень, который всегда был готов прийти на помощь. Футбольный клуб "Кудровка" соболезнует родителям, родным и всем кто знал Вячеслава. Вечная память и слава Герою!", - говорится в сообщении клуба.

К слову, "Кудровка" - аматорский клуб из одноименного села Корюковского района Черниговской области.