В Пентагоне сообщили, имеют ли США подтверждение об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники

Всегда при выделении помощи Украине Пентагон предусматривает возможные потери техники. Об этом на брифинге во вторник, 13 июня, заявила заместитель спикера ведомства Сабрина Сингх.

"Мы всегда будем предусматривать, что будут повреждения и потери оборудования и систем, которые были предоставлены украинцам. Я не знаю, будет ли замещение техники в соотношении друг к другу, но, как вы видите, сегодня объявление о 40-м пакете помощи Украине по президентским полномочиям является продолжением поддержки Украины в ее борьбе с россиянами, чтобы вернуть свою суверенную территорию. Это лишь один из многих пакетов, которые мы анонсировали".

Во время брифинга журналисты также спросили, доверяют ли США российской информации об уничтожении в Украине 16-ти единиц западной техники. Сабрина Сингх заявила, что Пентагон не имеет подтверждения этой информации.

"Я видела эти сообщения, но я не могу подтвердить эти видео и изображения. По крайней мере то, что мы видим от россиян, которые выкладывают эти изображения. Мы будем продолжать следить за этим".