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РФ активизировала использование тактической боевой авиации. Британская разведка назвала причину

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На фоне контрнаступления Украины

РФ активизировала использование тактической боевой авиации. Британская разведка назвала причину

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

За последние две недели наблюдается увеличение количества российских тактических боевых вылетов, особенно над югом Украины. Это почти наверняка было сделано в ответ на сообщения об активизации украинских наступательных операций, поскольку Воздушно-космические силы РФ пытаются поддержать наземные войска воздушными ударами.

Несмотря на рост, ежедневное количество вылетов ВКС РФ остается намного ниже пикового показателя до 300 ежедневных вылетов в начале вторжения, отмечает британская разведка. С начала войны юг Украины часто был более благоприятным для российских воздушных операций по сравнению с другими участками фронта.

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За последний год ВКС РФ увеличили использование оружия класса "воздух-земля", например, планерных бомб, которые позволяют штурмовикам оставаться вдали от своих целей.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии
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