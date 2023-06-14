РФ активизировала использование тактической боевой авиации. Британская разведка назвала причину
На фоне контрнаступления Украины
Getty Images/Global Images Ukraine
За последние две недели наблюдается увеличение количества российских тактических боевых вылетов, особенно над югом Украины. Это почти наверняка было сделано в ответ на сообщения об активизации украинских наступательных операций, поскольку Воздушно-космические силы РФ пытаются поддержать наземные войска воздушными ударами.
Несмотря на рост, ежедневное количество вылетов ВКС РФ остается намного ниже пикового показателя до 300 ежедневных вылетов в начале вторжения, отмечает британская разведка. С начала войны юг Украины часто был более благоприятным для российских воздушных операций по сравнению с другими участками фронта.
За последний год ВКС РФ увеличили использование оружия класса "воздух-земля", например, планерных бомб, которые позволяют штурмовикам оставаться вдали от своих целей.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 June 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 14, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/90P42VA3t1
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/B5dsskplYC
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