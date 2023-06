РФ активизировала использование тактической боевой авиации. Британская разведка назвала причину

За последние две недели наблюдается увеличение количества российских тактических боевых вылетов, особенно над югом Украины. Это почти наверняка было сделано в ответ на сообщения об активизации украинских наступательных операций, поскольку Воздушно-космические силы РФ пытаются поддержать наземные войска воздушными ударами.

Несмотря на рост, ежедневное количество вылетов ВКС РФ остается намного ниже пикового показателя до 300 ежедневных вылетов в начале вторжения, отмечает британская разведка. С начала войны юг Украины часто был более благоприятным для российских воздушных операций по сравнению с другими участками фронта.

За последний год ВКС РФ увеличили использование оружия класса "воздух-земля", например, планерных бомб, которые позволяют штурмовикам оставаться вдали от своих целей.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 June 2023.



