Ближайший соратник Кадырова не выходит на связь после удара ВСУ – глава Чечни просит ГУР помочь

Днем 14 июня появилась информация о том, что "правая рука" Рамзана Кадырова и депутат госдумы Адам Делимханов был ликвидирован украинскими войсками. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, однако никто более с украинской стороны данные не подтвердил.

Позднее пресс-служба госдумы РФ и ее депутаты сообщили, что Делимханов жив, но получил ранение. При этом сам Кадыров заявил, что его "дорогой брат" не выходит на связь и попросил ГУР предоставить данные, куда был нанесен удар:

"Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать".

По словам Кадырова, Делимханов командовал чеченскими силами в боях за Мариуполь. 26 апреля 2022 года Кадыров объявил, что Делимханов получил звание Героя РФ указом путина.