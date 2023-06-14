Ближайший соратник Кадырова не выходит на связь после удара ВСУ – глава Чечни просит ГУР помочь
Просит предоставить информацию о том, куда был нанесен удар
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Днем 14 июня появилась информация о том, что "правая рука" Рамзана Кадырова и депутат госдумы Адам Делимханов был ликвидирован украинскими войсками. Об этом сообщил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, однако никто более с украинской стороны данные не подтвердил.
Позднее пресс-служба госдумы РФ и ее депутаты сообщили, что Делимханов жив, но получил ранение. При этом сам Кадыров заявил, что его "дорогой брат" не выходит на связь и попросил ГУР предоставить данные, куда был нанесен удар:
"Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать".
По словам Кадырова, Делимханов командовал чеченскими силами в боях за Мариуполь. 26 апреля 2022 года Кадыров объявил, что Делимханов получил звание Героя РФ указом путина.
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