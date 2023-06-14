В Кривом Роге возросло количество жертв из-за ракетного удара РФ – в городе объявлен День траура
В больнице скончался пострадавший мужчина
Фото: Нікіта Тітов
В ночь с 13 на 14 июня в больнице скончался один из пострадавших от ракетной атаки на Кривой Рог. 67-летний мужчина получил ожоги 80% тела, сообщили в Днепропетровской ОВА. Врачи боролись за его жизнь до последнего.
Таким образом, тот террористический акт россиян унес жизни 12 человек. Сегодня в городе День траура. Еще 38 человек пострадали. В больницах до сих пор остаются 11 раненых, 9 – тяжелые.
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В Кривом Роге провели панихиду по погибшим в результате ракетной атаки. Криворожане продолжают нести цветы к разрушенному дому.
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Источник:t.me/dnipropetrovskaODA
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