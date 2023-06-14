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В Минобороны сообщили об успехах на Бахмутском направлении – Сырский показал работу снайперов

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В Минобороны сообщили об успехах на Бахмутском направлении – Сырский показал работу снайперов

Zelenskiy Official

Новина українською

За прошедшие сутки ВСУ на разных участках Бахмутского направления прошли вперед на расстояние от 200 до 500 метров. На Запорожском направлении украинские воины прошли вперед на 300-350 м. Наши войска движутся в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага, отметила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Также она повторила информацию, которую утром предоставил Генштаб – читайте по ссылке:

Читайте такжеВ Генштабе рассказали об успехах в рамках наступательной операции – есть продвижение

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских террористов на востоке нашей страны. На Бахмутском направлении работают снайперы ССО – их работу показал Командующий Сухопутных войск Александр Сырский:

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В статье: война с россией Анна Маляр Бахмут Александр Сырский
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Источник:
t.me/annamaliar

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