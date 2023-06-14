В Минобороны сообщили об успехах на Бахмутском направлении – Сырский показал работу снайперов

За прошедшие сутки ВСУ на разных участках Бахмутского направления прошли вперед на расстояние от 200 до 500 метров. На Запорожском направлении украинские воины прошли вперед на 300-350 м. Наши войска движутся в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага, отметила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Также она повторила информацию, которую утром предоставил Генштаб – читайте по ссылке:

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Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских террористов на востоке нашей страны. На Бахмутском направлении работают снайперы ССО – их работу показал Командующий Сухопутных войск Александр Сырский: