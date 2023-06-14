В Минобороны сообщили об успехах на Бахмутском направлении – Сырский показал работу снайперов
На тех же участках
Zelenskiy Official
За прошедшие сутки ВСУ на разных участках Бахмутского направления прошли вперед на расстояние от 200 до 500 метров. На Запорожском направлении украинские воины прошли вперед на 300-350 м. Наши войска движутся в условиях чрезвычайно жестоких боев, авиационного и артиллерийского превосходства врага, отметила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Также она повторила информацию, которую утром предоставил Генштаб – читайте по ссылке:
Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских террористов на востоке нашей страны. На Бахмутском направлении работают снайперы ССО – их работу показал Командующий Сухопутных войск Александр Сырский:
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