Селезнев – россиянам: П#######е в свою Россию. Там делайте что хотите, хоть на голове стойте

Украинский нападающий Евгений Селезнев, который недавно завершил карьеру, эмоционально высказался относительно полномасштабного российского вторжения в Украину.

"П####ы говорят, что это СВО. Вы, д#####бы, что вы делаете с нами? Вы нас имеете право бомбить, нас будете убивать, а мы должны сидеть? Что вы делаете?

Дети умирают. Вы стерли с лица земли города, тысячами паковали в Мариуполе. Тысячами. В Харькове, Сумах, Чернигове. И что это? Говорят, что не трогали целостность вашей страны. Вы что, е######е? Вы реально е######е? Если вы е######е - идите в свою Россию лечитесь.

Сюда не надо лезть. Больной учит врача, б###ь. Вы что больные, ребята? Поймите, что у вас происходит. Не надо этого делать. П######е в свою Россию. Там делайте что хотите, хоть на голове стойте. Воруйте, убивайте. Вы нам н###й не нужны.

В 2015 году написали, что меня там (в ДНР) расстреляют. З######я х## сосать. Я такой же дончанин как он (показывает на сидящего рядом - прим.). Мой город должен расцветать. Я очень хочу этого.

До войны это цветущий город был. Что они сделали с ним? Где бендеры? Я сам из Донецка, на русском разговариваю, я бендеровец? Я фашист? Я обычный украинец, который считает, что Донецк - это Украина. Вот и все. Надо немного шире смотреть на вещи, а не только один телевизор.

Это путь в никуда, у вас нет будущего там, и не может быть", — сказал Селезнев в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.