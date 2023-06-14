Залужный не позволил осуществить подрыв мостов в Киеве в начале вторжения – известна причина

В начале полномасштабного вторжения россияне не смогли высадить десант с военной техникой в Гостомеле, однако взяли в оперативное окружение Чернигов, стремительно продвигались по Сумщине и со дня на день могли выйти на левобережные пригороды Киева, напоминает BBC Украина в своем большом свежем материале о Главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном.

Власть призывала украинцев не паниковать, однако между собой члены правительства начали активно обсуждать идею взорвать все киевские мосты. Это позволило бы задержать российскую армию перед рекой Днепр и не допустить россиян к правительственному кварталу. Один из высокопоставленных чиновников набрал тогдашнего главу СБУ Ивана Баканова и требовал, чтобы тот приказал своим спецназовцам взорвать мосты и отрезать левый берег Днепра от правого.

Как сообщает BBC, Баканов позвонил Главнокомандующему ВСУ генералу Валерию Залужному. Тот его выслушал и без колебаний ответил: "Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра – и военных, и гражданских". Время показало, что решение, которое генерал принял на третьи сутки вторжения, оказалось правильным.