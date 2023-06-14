Американский сенатор заблокировал передачу Венгрии оружия

Сенатор Джеймс Риш, являющийся самым высокопоставленным республиканцем-чиновником в Комитете по международным отношениям, заблокировал передачу Венгрии оружия в размере 730 млн долларов, информирует The Washington Post.

Это связано с отказом Венгрии одобрить присоединение Швеции к НАТО – редкий шаг, направленный на давление на Будапешт в рамках расширения Альянса в преддверии крупного саммита в следующем месяце.

Риш заявил, что Венгрия должна позволить Швеции вступить в НАТО, если хочет получить от США пакет вооружения, включающий 24 пусковых батарей HIMARS и более 100 ракет вместе с соответствующей поддержкой.

По информации издания, Риш редко блокирует продажи оружия в любой части света. Эта же история демонстрирует растущее недовольство действиями Будапешта со стороны сторонников НАТО.

Такое решение Риш принял во время встречи в Белом доме с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом по координации действий партнеров в преддверии саммита НАТО, который состоится этим летом в Литве: Джо Байден и Йенс Столтенберг надеются объявить о вступлении Швеции в военный альянс на саммите.

Также издание добавляет, что в последние месяцы отношения между Соединенными Штатами и Венгрией становятся все более заостренными, поскольку Будапешт задерживает и усложняет ответ Запада на войну России в Украине.