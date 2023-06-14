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В Ростовской области РФ горит Новочеркасская ГРЭС. ВИДЕО

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Местные говорят о взрыве

В Ростовской области РФ горит Новочеркасская ГРЭС. ВИДЕО

Новина українською

В России загорелась Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области днем 14 июня. Мощный пожар был зафиксирован на видео.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Согласно сообщениям российских пабликов, возгорание возникло на шестом энергоблоке Новочеркасской теплоэлектростанции. Хотя на некоторых видео очевидцы говорят о якобы взрыве пятого энергоблока. На опубликованных в Сети видео видны огромное пламя и высокий столб черного дыма.

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Сильное пламя уже охватило крышу электростанции. В настоящее время площадь пожара составляет 200 кв. м.

Факт пожара на кровле шестого энергоблока ГРЭС подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС в регионе. К ликвидации пожара привлечены 46 человек и 15 единиц техники.

По словам местных жителей, перед пожаром был слышен взрыв. Однако неизвестно, что это были за звуки.

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В статье: война с россией
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