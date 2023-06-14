В Ростовской области РФ горит Новочеркасская ГРЭС. ВИДЕО
Местные говорят о взрыве
В России загорелась Новочеркасская ГРЭС в Ростовской области днем 14 июня. Мощный пожар был зафиксирован на видео.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Согласно сообщениям российских пабликов, возгорание возникло на шестом энергоблоке Новочеркасской теплоэлектростанции. Хотя на некоторых видео очевидцы говорят о якобы взрыве пятого энергоблока. На опубликованных в Сети видео видны огромное пламя и высокий столб черного дыма.
Сильное пламя уже охватило крышу электростанции. В настоящее время площадь пожара составляет 200 кв. м.
Факт пожара на кровле шестого энергоблока ГРЭС подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС в регионе. К ликвидации пожара привлечены 46 человек и 15 единиц техники.
По словам местных жителей, перед пожаром был слышен взрыв. Однако неизвестно, что это были за звуки.
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