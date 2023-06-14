Лукашенко заявил, что Белоруссия начала получать из России ядерное оружие

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна начала получать из России ядерное оружие. Некоторые единицы - втрое мощнее бомб, которые США сбросили в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки.

"У нас есть ракеты и бомбы, которые мы получили от России", – сказал Лукашенко в интервью российским пропагандистам с канала "Россия-1".

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"Бомбы втрое мощнее, чем те, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки", - заявил он.

Лукашенко добавил, что в Беларуси со времен СССР осталось немало ядерных хранилищ, и 5 или 6 из них сейчас восстановили.

Он возразил, что российский контроль над оружием является препятствием для его быстрого применения, если он почувствует, что такой шаг будет необходимым, заявив, что он и Путин могут позвонить по телефону друг другу "в любой момент".

Лукашенко повторил свои обвинения в адрес стран Запада в якобы попытках свергнуть его во время массовых протестов после президентских выборов в 2020 году.

"Мы всегда были мишенью. Они (Запад. – ред.) всегда хотели разорвать нас на куски, с 2020 года. До сих пор никто еще не воевал против ядерной страны, страны с ядерным оружием", – сказал он.