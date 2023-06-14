Лукашенко заявил, что Белоруссия начала получать из России ядерное оружие
"Бомбы втрое мощнее, чем те, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки"
Getty Images / Global Images Ukraine
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна начала получать из России ядерное оружие. Некоторые единицы - втрое мощнее бомб, которые США сбросили в 1945 году на Хиросиму и Нагасаки.
"У нас есть ракеты и бомбы, которые мы получили от России", – сказал Лукашенко в интервью российским пропагандистам с канала "Россия-1".
"Бомбы втрое мощнее, чем те, что были сброшены на Хиросиму и Нагасаки", - заявил он.
Лукашенко добавил, что в Беларуси со времен СССР осталось немало ядерных хранилищ, и 5 или 6 из них сейчас восстановили.
Он возразил, что российский контроль над оружием является препятствием для его быстрого применения, если он почувствует, что такой шаг будет необходимым, заявив, что он и Путин могут позвонить по телефону друг другу "в любой момент".
Лукашенко повторил свои обвинения в адрес стран Запада в якобы попытках свергнуть его во время массовых протестов после президентских выборов в 2020 году.
"Мы всегда были мишенью. Они (Запад. – ред.) всегда хотели разорвать нас на куски, с 2020 года. До сих пор никто еще не воевал против ядерной страны, страны с ядерным оружием", – сказал он.
Популярное сейчас
- Верес - Металлург. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию переходного матча чемпионата Украины
- Шевченко подписал контракт с испанским клубом – сыграет в Лиге, основанной экс-защитником Барсы
- РФ ударила Калибрами по Одессе – есть жертвы. Известно, сколько ракет направил враг, и сколько удалось сбить
- Блиндажи в полный рост и куча БК. Воины ВСУ показали ВИДЕО с захваченной позиции россиян
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 16:15 Украинские Тактическое ядерное оружие будет доставлено в Беларусь после 7-8 июля, - Путин
- 15:04 Украинские Лукашенко обвинил Украину в подрыве Каховской ГЭС, Орбан заявил об эскалации боев
- 20:30 Украинские "Я должна чувствовать себя в безопасности", - Соболенко провела пресс-конференцию только для лояльных журналистов