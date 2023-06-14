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Селезнев: В детстве ел куриное бедро раз в неделю. Из него варили суп, который из семьи ел только я

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Евгений рассказал о своем детстве и семье

Селезнев: В детстве ел куриное бедро раз в неделю. Из него варили суп, который из семьи ел только я

Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Экс-форвард "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Евгений Селезнев в интервью "Профутболу" рассказал о своем детстве и семье.

– Что такое Макеевка 90-х?

- Много шахт. Мой район – одна шахта, на которую все работали. Большой, трудолюбивый город. Был однажды в шахте, где увидел, что такое труд шахтера. Это катастрофа.

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– На какую глубину спускался?

– На 450-500 метров. С папой. Он у меня был заместителем директора по безопасности в одной из шахт. Он повел меня. Там только 7 км идти к рабочему месту, а затем еще четыре работать.

В Днестре, где я работал, был не комбайн, а струг. Это очень трудно.

Были спасательные жилеты, но они их не надевали. В такую ​​щелку лезть – цепляется за трубы, крепление. Они бросали эти жилеты и работали в футболках. Когда я это увидел, то на всю жизнь запомнил.

– Какие зарплаты были на шахтах?

– Дело в том, что их не платили. Не было больших зарплат. Их по году не платили. По году! Помню, как я ел куриное бедро раз в неделю. Из него варили суп, который ел только я. Родители не ели, потому что раз в неделю у меня должно было быть мясо.

Папа просыпался в 4 утра, а в 5 уже автобус. 5 километров в центр он шел пешком, потому что не было денег. Он оставлял мне на проезд на футбол. Он видел мое желание.

Я пропускал школу для футбола. Папа меня в этом поддерживал, чтобы на последних уроках меня не было, я ведь не успевал. Но он мне сказал, что после окончания школы я должен иметь высшее образование. Пока я его не добуду, не буду заниматься спортом. Так случилось, что я поступил в спортивный институт.

– Ты изучал свои корни?

– Где-то к третьему. Я знаю, откуда мои корни. От папы – с Орловщины, а по матери – Умань. 50 на 50 у меня русско-украинские корни. Мой прадед – герой Советского союза. Он танкист, прошел всю войну, дошел до Берлина.

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