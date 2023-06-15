Ночная атака россиян по Украине: есть прилет ракет, шахеды все уничтожены

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 15 июня, сообщает, что в период с 00.20 по 04.30 15 июня 2023 года, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, а также ударными дронами типа «Shahed».

Четырьмя самолетами стратегической авиации Ту-95мс осуществлено четыре пуска крылатых ракет Х-101/Х-555 из Каспийского моря. Одну из ракет удалось уничтожить, остальные попали в промышленные объекты на Днепропетровщине.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг попал по двум промышленным предприятиям в Кривом Роге. В результате действий военных преступников из РФ, ранения получил 38-летний мужчина, которого госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Иранские "шахеды" противник запускал с северного и южного направлений.

Все 20 ударных дронов уничтожены. Большинство из них летело в направлении Одесской области. По информации Сергея Братчука, на этом направлении было уничтожено 13 дронов-камикадзе.

Кроме того, сбит вражеский разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня на восточном направлении.