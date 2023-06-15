Россияне активно идут в атаку на востоке - произошло почти 50 боевых столкновений за среду

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 15 июня, сообщает, что за прошедшие сутки произошло 49 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В частности, россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Веселого (Лиманское направление), возле Ягодного и Берховки (Бахмутское), Авдеевки и Марьинки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется, указывает Генштаб

В среду россияне нанесли 38 авиационных ударов, также совершили около 52 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В свою очередь авиация сил обороны Украины за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 13 районов сосредоточения живой силы, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.