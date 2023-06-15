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Танки, бронированные машины и артиллерия врага. Генштаб – о потерях российских оккупантов за 14 июня

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(3 голосов)

+580

Танки, бронированные машины и артиллерия врага. Генштаб – о потерях российских оккупантов за 14 июня

Zelenskiy Official

Новина українською

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 217910 (+580) человек ликвидировано,
  • танков – 3955 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 7667 (+14) ед,
  • артиллерийских систем – 3793 (+10) ед,
  • РСЗО – 604 (+1) ед,
  • средства ПВО – 364 (+0) ед,
  • самолетов – 314 (+0) ед,
  • вертолетов – 301 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3333 (+9),
  • крылатые ракеты – 1199 (+3),
  • корабли / катера – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6506 (+24) ед,
  • специальная техника – 519 (+3).

Данные уточняются.

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Авиация сил обороны за сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 13 районов сосредоточения живой силы, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 3 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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В статье: война с россией Генштаб ЗСУ генштаб
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