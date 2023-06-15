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В Крыму заявили о работе ПВО, также взрывы слышали в оккупированном Донецке и одном из городов РФ

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Бавовна-time

В Крыму заявили о работе ПВО, также взрывы слышали в оккупированном Донецке и одном из городов РФ

Фото из открытых источников

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Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил об атаке беспилотников на временно оккупированный полуостров ночью 15 июня. За ночь и утро, как сообщает "глава" республики, над территорией Крыма было зафиксировано 9 БПЛА: 6 аппаратов сбила ПВО, 3 заглушили и посадили средствами РЭБ. Еще один беспилотник якобы сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района, однако жертв нет, в ряде домов вылетели стекла.

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Жители российского города Краснодар вскоре после полуночи 15 июня слышали звук мощного взрыва. Пока российские власти никак не отреагировали:

Также взрывы слышали во временно оккупированном Донецке:

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В статье: война с россией бавовна
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