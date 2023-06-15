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Идеальная контрбатарейная борьба. ВИДЕО, как ВСУ уничтожают российские САУ на огневых позициях

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Минус пять артиллерийских установок

Идеальная контрбатарейная борьба. ВИДЕО, как ВСУ уничтожают российские САУ на огневых позициях

Новина українською

Известный анонимный осинтер Necro Manser распространил видео, как ВСУ уничтожают российские самоходные артиллерийские установки Мста-С. На первом видео зафиксировано два идеальных попадания, когда САУ находятся на огневой позиции.

На другом видео наблюдаем сразу три попадания на другом участке.

Указывается, что ВСУ поразили врага возле Ялинского в Великоновоселевском районе Донецкой области. Отметим, что Ялинское находится в 20 километрах от Макаровки, которая недавно была освобождена украинской армией в ходе контрнаступательных действий.

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В статье: война с россией
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