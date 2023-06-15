Идеальная контрбатарейная борьба. ВИДЕО, как ВСУ уничтожают российские САУ на огневых позициях

Известный анонимный осинтер Necro Manser распространил видео, как ВСУ уничтожают российские самоходные артиллерийские установки Мста-С. На первом видео зафиксировано два идеальных попадания, когда САУ находятся на огневой позиции.

На другом видео наблюдаем сразу три попадания на другом участке.

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Указывается, что ВСУ поразили врага возле Ялинского в Великоновоселевском районе Донецкой области. Отметим, что Ялинское находится в 20 километрах от Макаровки, которая недавно была освобождена украинской армией в ходе контрнаступательных действий.