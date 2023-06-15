Идеальная контрбатарейная борьба. ВИДЕО, как ВСУ уничтожают российские САУ на огневых позициях
Минус пять артиллерийских установок
Известный анонимный осинтер Necro Manser распространил видео, как ВСУ уничтожают российские самоходные артиллерийские установки Мста-С. На первом видео зафиксировано два идеальных попадания, когда САУ находятся на огневой позиции.
На другом видео наблюдаем сразу три попадания на другом участке.
- Все важнейшие новости в режиме Live в нашем Telegram-канале
Указывается, что ВСУ поразили врага возле Ялинского в Великоновоселевском районе Донецкой области. Отметим, что Ялинское находится в 20 километрах от Макаровки, которая недавно была освобождена украинской армией в ходе контрнаступательных действий.
#Ялынское, Великоновоселковский район, Донецкая обл., и ещё пачка САУ "Мста-С" https://t.co/OSl6yhes9h #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/FiDTazQpJl— Necro Mancer (@666_mancer) June 14, 2023
Популярное сейчас
- Подолье возвращается в Первую лигу. Известно о первых летних планах команды
- "Не хочу оскорблять женщину и маму, только пожелания - здоровья и ума" - Поворознюк ответил на обвинения жены Вирта
- Ковпак: Руководство ЛНЗ поставило новую цель – завтра выпить весь алкоголь в Черкассах
- Блиндажи в полный рост и куча БК. Воины ВСУ показали ВИДЕО с захваченной позиции россиян
- Красотки дня. Невероятные вторые половинки игроков Интера. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 00:17 Украинские Зинченко: Если будет нужно, я пойду воевать за Украину. Но сейчас я намного полезнее здесь
- 23:06 Украинские Маляр: Нарушении информационной тишины мешает ВСУ закрепиться на освобожденных территориях
- 19:54 Зарубежные В УЕФА заявиляют, что попытка отобрать флаг Украины на финале ЛЧ - инициатива турецких правоохранителей