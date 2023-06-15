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В Минобороны объяснили, с какими сложностями сталкиваются ВСУ во время продвижения на юге

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Сталкиваются с элементом подготовки от врага

В Минобороны объяснили, с какими сложностями сталкиваются ВСУ во время продвижения на юге

АрміяІнформ

Новина українською

Россияне плотно заминировали поля перед украинским контрнаступлением и оказывают активное сопротивление, но защитники продвигаются вперед. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она заявила, что сейчас Украина находится и в наступлении, и в обороне, но на разных направлениях. Также Маляр отметила, что враг увеличил количество артиллерийских, минометных и авиационных ударов, чтобы останавливать наступление ВСУ.

"На юге наши войска сталкиваются со сплошным минированием полей. Поэтому очень сложно продвигаться. Да, это возможно, медленно, если смотреть цифры, но это продвижение уверенное".

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В статье: война с россией ВСУ Анна Маляр контрнаступление
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