В Минобороны объяснили, с какими сложностями сталкиваются ВСУ во время продвижения на юге
Сталкиваются с элементом подготовки от врага
АрміяІнформ
Россияне плотно заминировали поля перед украинским контрнаступлением и оказывают активное сопротивление, но защитники продвигаются вперед. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
Она заявила, что сейчас Украина находится и в наступлении, и в обороне, но на разных направлениях. Также Маляр отметила, что враг увеличил количество артиллерийских, минометных и авиационных ударов, чтобы останавливать наступление ВСУ.
"На юге наши войска сталкиваются со сплошным минированием полей. Поэтому очень сложно продвигаться. Да, это возможно, медленно, если смотреть цифры, но это продвижение уверенное".
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