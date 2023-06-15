В Минобороны объяснили, с какими сложностями сталкиваются ВСУ во время продвижения на юге

Россияне плотно заминировали поля перед украинским контрнаступлением и оказывают активное сопротивление, но защитники продвигаются вперед. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Она заявила, что сейчас Украина находится и в наступлении, и в обороне, но на разных направлениях. Также Маляр отметила, что враг увеличил количество артиллерийских, минометных и авиационных ударов, чтобы останавливать наступление ВСУ.