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Генсек НАТО: Обучение украинских пилотов на F-16 уже началось

Общие новости
(2 голосов)

Далее будут нужны сами самолеты

Генсек НАТО: Обучение украинских пилотов на F-16 уже началось

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время общения с журналистами перед заседанием "Рамштайна" ответил на вопрос касательно предоставления ВСУ самолетов F-16 и обучения украинских пилотов.

"Во-первых, я приветствую решение нескольких стран-членов Альянса и далее поддерживать Украину во время обучения пилотов. И также позже мы можем принять решение касательно предоставления реактивных самолетов 4-го поколения F-16".

"Я также благодарю Данию за то, что она играет руководящую роль в обеспечении этих вопросов, и готовности обучать украинских пилотов. Когда конкретно это решение будет принято еще не известно. Но уже ясно, что обучение началось и это позволяет нам предоставить самолеты. Потому что будут готовы пилоты, которые могут ими управлять".

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В статье: война с россией Йенс Столтенберг F-16
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Источник:
Нац. марафон

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