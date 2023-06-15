Генсек НАТО: Обучение украинских пилотов на F-16 уже началось

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время общения с журналистами перед заседанием "Рамштайна" ответил на вопрос касательно предоставления ВСУ самолетов F-16 и обучения украинских пилотов.

"Во-первых, я приветствую решение нескольких стран-членов Альянса и далее поддерживать Украину во время обучения пилотов. И также позже мы можем принять решение касательно предоставления реактивных самолетов 4-го поколения F-16".

"Я также благодарю Данию за то, что она играет руководящую роль в обеспечении этих вопросов, и готовности обучать украинских пилотов. Когда конкретно это решение будет принято еще не известно. Но уже ясно, что обучение началось и это позволяет нам предоставить самолеты. Потому что будут готовы пилоты, которые могут ими управлять".