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Британская разведка считает, что глава ЧВК Вагнер бросает вызов Минобороны РФ и Путину

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Когда ждать ключевого момента противостояния?

Британская разведка считает, что глава ЧВК Вагнер бросает вызов Минобороны РФ и Путину

россми

Новина українською

10 июня 2023 года Министерство обороны России потребовало от членов "добровольческих формирований", таких как ЧВК "Вагнер", подписать контракты непосредственно с МО РФ, и этот шаг был прямо поддержан диктатором путиным.

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В течение нескольких месяцев владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подвергает едкой критике иерархию Минобороны, но считается с "авторитетом путина". Однако, несмотря на комментарии путина, 14 июня 2023 года Пригожин заявил, что "ни один из бойцов Вагнера не готов снова идти по пути позора. Поэтому они не будут подписывать контракты".

Риторика Пригожина превращается в вызов более широким слоям российского истеблишмента. 1 июля 2023 года, крайний срок подписания контрактов с добровольцами, вероятно, станет ключевым моментом в этом противостоянии, считает британская разведка.

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В статье: война с россией британская разведка Разведка Британии ЧВК Вагнер евгений пригожин
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