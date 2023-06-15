Британская разведка считает, что глава ЧВК Вагнер бросает вызов Минобороны РФ и Путину
Когда ждать ключевого момента противостояния?
россми
10 июня 2023 года Министерство обороны России потребовало от членов "добровольческих формирований", таких как ЧВК "Вагнер", подписать контракты непосредственно с МО РФ, и этот шаг был прямо поддержан диктатором путиным.
В течение нескольких месяцев владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подвергает едкой критике иерархию Минобороны, но считается с "авторитетом путина". Однако, несмотря на комментарии путина, 14 июня 2023 года Пригожин заявил, что "ни один из бойцов Вагнера не готов снова идти по пути позора. Поэтому они не будут подписывать контракты".
Риторика Пригожина превращается в вызов более широким слоям российского истеблишмента. 1 июля 2023 года, крайний срок подписания контрактов с добровольцами, вероятно, станет ключевым моментом в этом противостоянии, считает британская разведка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 June 2023.— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 15, 2023
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/Z8INK8XRa8
???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/O2WNhKc2eD
Популярное сейчас
- Испания - Италия: Анонс и прогноз матча Лиги Наций на 15.06.2023
- Хорватское чудо в ЛН, преемник Бекхэма в Мадриде и расширение географии в УПЛ. Главные новости за 14 июня
- Сегодня Лавриненко официально примет Верес, - СМИ
- Медведев в День России выпил лишнего и опубликовал фото Майдана Незалежності с флагом РФ - ФОТО
- Красотка дня. Даша Бондарь радует фанатов соблазнительной фотосессией с цветами. ФОТО
- Забарный женился и собрал на свадьбу половину состава Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 09:05 Украинские ВСУ хотят истощить под Бахмутом лучшие силы ЧВК Вагнер, Пригожин может потерять все элитные отряды
- 11:25 Украинские В России ЧВК Вагнер теперь – юрлицо. В разведке Британии сказали, сколько наемников воюет в Украине
- 13:05 Украинские ЧВК Вагнера набирает наемников, инфицированных ВИЧ и гепатитом С, - британская разведка